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17:50 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В интернете белорусы тратят больше всего денег на онлайн-магазины, игры и соцсети

Объем платежей за товары в интернет-магазинах вырос в 4,7 раза, за онлайн-игры — в 1,3 раза.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Самыми популярными тратами в сети в минувшем году в Беларуси стали заказы в интернет-магазинах, оплата сотовой связи, телефония, онлайн-игры, дополнительные опции в социальных сетях. По сравнению с предыдущими цифрами число платежей в интернет-магазинах выросло сразу в 4,7 раза, чаще всего белорусы заказывали одежду, обувь, косметику и парфюмерию, детские товары, аксессуары, книги, товары для дома и хобби.

Средний чек за автомобильные аксессуары составил 179,2 рублей, строительные материалы — 135,6 рублей, это самые большие статьи расходов в интернет-магазинах. Далее следуют косметика и парфюмерия, бижутерия, бытовая техника — здесь за один заказ белорусы оставляли в среднем по 89,5, 86,1 и 73,5 рублей соответственно. И если по этим категориям траты росли, то на одежде и аксессуарах, так же, как и на товарах для детей, экономили — средний чек за последние уменьшился сразу на 50%, до 59,6 рублей.

Увеличилось число платежей в онлайн-играх — в 1,3 раза, средний чек составил 11,4 рублей. Еще больше — 13,7 рублей — в среднем тратили белорусские пользователи интернет-платежей на платные опции в социальных сетях, чаще всего это были новые наборы смайликов. Также в 3,5 раза в минувшем году увеличилось число переводов на благотворительность, в среднем размер пожертвования составил 10 рублей.

Таковы данные исследования активности белорусов в платежном решении «Яндекс. Касса».

За год каждый пользователь из Беларуси оплатил около 8 покупок в интернете на общую сумму 144,1 рублей — в среднем расходы увеличились на 25%.

Больше всего тратили жители областных центров за исключением Могилева, причём у минчан ушло в 5 раз больше денег, чем у витебчан, и в 7 раз больше, чем у гомельчан. В Могилеве же количество оплаченных через интернет-товаров и услуг уменьшилось на 20%, а лидером по росту онлайн-платежей стал Борисов — цифра увеличилась в 2,4 раза.

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