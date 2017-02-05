В интернете белорусы тратят больше всего денег на онлайн-магазины, игры и соцсети

Самыми популярными тратами в сети в минувшем году в Беларуси стали заказы в интернет-магазинах, оплата сотовой связи, телефония, онлайн-игры, дополнительные опции в социальных сетях. По сравнению с предыдущими цифрами число платежей в интернет-магазинах выросло сразу в 4,7 раза, чаще всего белорусы заказывали одежду, обувь, косметику и парфюмерию, детские товары, аксессуары, книги, товары для дома и хобби.

Средний чек за автомобильные аксессуары составил 179,2 рублей, строительные материалы — 135,6 рублей, это самые большие статьи расходов в интернет-магазинах. Далее следуют косметика и парфюмерия, бижутерия, бытовая техника — здесь за один заказ белорусы оставляли в среднем по 89,5, 86,1 и 73,5 рублей соответственно. И если по этим категориям траты росли, то на одежде и аксессуарах, так же, как и на товарах для детей, экономили — средний чек за последние уменьшился сразу на 50%, до 59,6 рублей.

Увеличилось число платежей в онлайн-играх — в 1,3 раза, средний чек составил 11,4 рублей. Еще больше — 13,7 рублей — в среднем тратили белорусские пользователи интернет-платежей на платные опции в социальных сетях, чаще всего это были новые наборы смайликов. Также в 3,5 раза в минувшем году увеличилось число переводов на благотворительность, в среднем размер пожертвования составил 10 рублей.

Таковы данные исследования активности белорусов в платежном решении «Яндекс. Касса».

За год каждый пользователь из Беларуси оплатил около 8 покупок в интернете на общую сумму 144,1 рублей — в среднем расходы увеличились на 25%.