Эмоциональный оператор станцевал в стиле Майкла Джексона на Универсиаде-2017

Эмоционального оператора сняли на видео посетители Универсиады-2017, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Предположительно, место действия — «Халык Арена». Внешне движения мужчины чем-то напоминают танец Майкла Джексона.

Чем был вызван эмоциональный всплеск героя видео, не уточняется. Однако, остается бесспорным, что мужчина явно получает удовольствие на работе.

Как уже сообщалось, Универсиада-2017 богата на эмоции, причем не только спортивные. Так, 4 февраля, на соревнованиях было сделано два предложения руки и сердца.