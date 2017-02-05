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14:36 (мск), источник: Tengrinews

Эмоциональный оператор станцевал в стиле Майкла Джексона на Универсиаде-2017

Чем был вызван эмоциональный всплеск мужчины остается не известным.

Источник: Tengrinews

Эмоционального оператора сняли на видео посетители Универсиады-2017, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Предположительно, место действия — «Халык Арена». Внешне движения мужчины чем-то напоминают танец Майкла Джексона.

Чем был вызван эмоциональный всплеск героя видео, не уточняется. Однако, остается бесспорным, что мужчина явно получает удовольствие на работе.

Как уже сообщалось, Универсиада-2017 богата на эмоции, причем не только спортивные. Так, 4 февраля, на соревнованиях было сделано два предложения руки и сердца.

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