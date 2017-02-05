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14:51 (мск), источник: Фонтанка

РПЦ на 49 лет передали Сампсониевский собор

Представители Русской православной церкви получили ключи от Сампсониевского собора в Петербурге в воскресенье, 5 февраля. Торжественная церемония завершила передачу здания.

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фотографий
6
фотографий

Как сообщил в ходе церемонии директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров, процедура передачи длилась почти 2 года.

35 лет назад музей вошёл в стены этого храма, чтобы вернуть ему былой облик и черты, которые он имел в 18-м веке. Это один из самых хорошо сохранившихся храмов 18-го века в Петербурге. Это великий памятник победе над врагом.
Николай Буровдиректор музея "Исаакиевский собор"

Он добавил, что приход и действующий храм на Выборгской стороне необходим, так как в этом районе не так много церквей. По словам Бурова, музей до конца не уходит из собора — в нем остаются музейные объекты, за сохранностью которых нужно будет следить, в том числе это 250-летний старинный колокол весом 7,5 тонны.

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О намерении поддерживать сотрудничество заверил Бурова и настоятель Сампсониевского собора, бывший ключарь Исаакиевского архимандрит Серафим Шкредь. Он добавил, что в храме уже установлены датчики температуры и влажности. Также, по его словам, уже есть договорённость об экскурсионной деятельности с туристическими компаниями.

Стоит добавить, что на церемонии отсутствовали митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий и другие руководители митрополии. По данным «Фонтанки», это связано с натянутыми отношениями представителей РПЦ и руководства музея Исаакиевского собора.

Документальное решение о передаче храма церкви было утверждено в конце августа 2016 года. Кроме самого собора, РПЦ передается колокольня, часовня и Юбилейный домик. Пользоваться этими объектами РПЦ будет на протяжении 49 лет.

Это уже второй храм из комплекса четырех соборов, которые входили в состав музея, возглавляемого Буровым. В 2016 году РПЦ передали Смольный собор. А в начале 2017 года стало известно, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко согласовал вопрос о передаче Церкви Исаакиевского собора. При этом ранее градоначальник отказал епархии в передаче храма, сославшись на экономическую составляющую: музей в соборе приносит стабильный доход городу.

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