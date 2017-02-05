В Молдову возвращаются морозы: на следующей неделе температура опустится до -5°C

Во вторник столбики термометров опустятся до минус 5-ти. Синоптики прогнозируют снегопады и сильный ветер до 20 метров в секунду.

В среду ожидаются снег и метель, а температура воздуха понизится до минус 8-ми. Снегопады ослабнут в четверг, но морозы сохранятся. Будет до минус десяти.