Резкое похолодание придет в столицу в начале недели
Температура воздуха в понедельник опустится до −14… −16 градусов.
Температура воздуха в понедельник опустится до −14… −16 градусов.
Резкое похолодание ожидает столицу в начале недели, сообщает Гидрометцентр России.
В понедельник столбики термометров опустятся до −14… −16 градусов, атмосферное давление составит 763 миллиметра ртутного столба. Осадков синоптики не обещают — в небе над столицей ожидается переменная облачность.
Самым холодным днем предстоящей недели станет вторник. Ночью температура воздуха составит от -21 до -23 градусов. Днем воздух прогреется до −16… −18 градусов. Атмосферное давление станет еще выше — столбики барометров закрепятся в районе 767 миллиметров ртутного столба.
В среду станет немного теплее — минимальная температура, которую обещают синоптики, составит порядка −11… −13 градусов.
В четверг и пятницу пройдет небольшой снегопад при температуре от -2 до -8 градусов.