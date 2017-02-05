Резкое похолодание придет в столицу в начале недели

Резкое похолодание ожидает столицу в начале недели, сообщает Гидрометцентр России.

В понедельник столбики термометров опустятся до −14… −16 градусов, атмосферное давление составит 763 миллиметра ртутного столба. Осадков синоптики не обещают — в небе над столицей ожидается переменная облачность.

Самым холодным днем предстоящей недели станет вторник. Ночью температура воздуха составит от -21 до -23 градусов. Днем воздух прогреется до −16… −18 градусов. Атмосферное давление станет еще выше — столбики барометров закрепятся в районе 767 миллиметров ртутного столба.

В среду станет немного теплее — минимальная температура, которую обещают синоптики, составит порядка −11… −13 градусов.

В четверг и пятницу пройдет небольшой снегопад при температуре от -2 до -8 градусов.