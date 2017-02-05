Керченская паромная переправа возобновила работу, прерванную из-за тумана

Ранее региональный главк МЧС сообщил, что работа Керченской паромной переправы 5 февраля временно приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями (туман).

«Работа Керченской паромной переправы возобновлена», — говорится в сообщении.

Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) и аэропорт «Симферополь» — главные транспортные артерии, связывающие полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время через пролив строится мост, который будет самым протяженным в России.