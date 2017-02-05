В Севастополе проходит акция «Ваш участковый»

В ее рамках участковые уполномоченные полиции проводят обход жилых помещений граждан на закрепленных административных участках. Участковые уполномоченные полиции вручают визитные карточки со своими контактными телефонами и телефонами участковых пунктов полиции. Также полицейские рассказывают жителям своих административных участков о том, как не стать жертвой преступлений, в частности мошенничеств. Проводят профилактические беседы с пожилыми севастопольцами. В информационных листах, которые вручают участковые, севастопольцы могут ознакомиться с алгоритмом действий в случае совершения преступлений или правонарушений, — сообщили в пресс-службе МВД РФ в Севастополе. И отметим: узнать контакты своего участкового уполномоченного полиции можно — здесь.