Определился победитель «Московской лыжни»
Им стал обладатель бронзовой медали Олимпийских игр Николай Морилов.
Им стал обладатель бронзовой медали Олимпийских игр Николай Морилов.
Этап юбилейных соревнований «Московская лыжня» завершился в Химках в олимпийском
Победителем соревнований стал обладатель бронзовой медали олимпийских игр Николай Морилов — трассу в 10 километров он назвал «не сложной».
Тем не менее, не все участники сошлись во мнении с Николаем — некоторые спортсмены буквально падали на финише, пытаясь отдышаться — не каждому под силу тягаться с олимпийским чемпионом.