Дирекция Исаакия обсуждает с музейным сообществом трудоустройство сокращаемых сотрудников
Ранее дирекция музея опубликовала предварительные расчеты, согласно которым после передачи собора церкви придется сократить около 160 сотрудников.
Ранее дирекция музея опубликовала предварительные расчеты, согласно которым после передачи собора церкви придется сократить около 160 сотрудников.
Об этом рассказал журналистам директор музея Николай Буров.
«Судьба сотрудников Исаакиевского собора — это довольно сложный вопрос, здесь надо хорошенько подумать», — сказал он.
Мы делали подсчет, нам необходимо как-то это устроить в городе. Мне кажется, я нашел один ход, про который не скажу ни слова до тех пор, пока не переговорю с руководителями тех музеев, на которых я хотел бы опереться, чтобы трудоустроить, благоустроить тех людей, которые высвобождаются в случае передачи Исаакиевского собора.
Ранее дирекция музея опубликовала предварительные расчеты, согласно которым после передачи Исаакия в безвозмездное пользование церкви придется сократить около 160 сотрудников. Сейчас коллектив музея включает около 400 человек.
Музейщики обеспокоены
Комментируя споры вокруг передачи Исаакия, Николай Буров назвал их «нормальным диалектическим явлением». «Музей с переходом Исаакия в другое ведение перестает существовать, и если бы я, как директор музея, выступал иначе, меня давно пора было бы сбросить с колокольни того же самого Исаакиевского собора, — сказал он. — Если бы я находился с другой стороны и действовал в интересах епархии, наверное, я отчаянно боролся бы за передачу. Это нормальное диалектическое явление».
Союз музеев России неоднократно указывал на трудности, которые могут возникнуть в результате утраты Исаакиевским собором музейной функции. Исполнительный директор Союза музеев Борис Аракчеев в эксклюзивном интервью ТАСС отметил, что «в случае с Исаакием мы ликвидируем музей — уникальный музей со своими традициями и с
История вопроса
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Здание Исаакиевского собора находится в собственности
Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно. В 2016 году, по данным музея, проводившиеся в соборе службы, включая большое Рождественское богослужение, посетили около 18 тысяч человек. За это же время в соборе побывали около 3,9 млн туристов, а в минувшие новогодние каникулы Исаакий посетили 146 тысяч российских и зарубежных туристов.