Лучшим актером России признан уроженец Кирова

Этот фильм был снят Николаем Досталем. И наградой Тимофея Трибунцева достижения ленты не ограничились. Работа Юрия Арабова, написавшего её сценарий также признана лучшей. А Борис Каморзин, снимавшийся в ней, определён в качестве лучшего актёра второго плана. В борьбе за первое место в своей номинации Тимофей Трибунцев смог обойти даже такого популярного артиста, как Константин Хабенский, который сыграл главную роль в «Коллекторе».

А лучшим фильмом года был признан «Рай», снятый Андреем Кончаловским. Помимо него, «Белый слон» отметил также ленту «Ученик» Кирилла Серебренникова, «Зоологию», поставленную Иваном Твардовским, «Дуэлянт», который снял Алексей Мизгирёв, и ряд других. Тимофей Трибунцев был рождён в Кирове в 1973 году и, начиная с 15-летнего возраста, выступал в местном театре «Гротеск». В 1998 году он перебрался в Москву и поступил в Щепкинское училище, после окончания которого Константин Райкин предложил ему работу в «Сатириконе», где он трудится и поныне, одновременно принимая участие в съёмках многих кинолент.

Многим помнятся его запоминающиеся роли в «Штрафбате», «Дальнобойщиках», «Острове» и ряде других. «Белый слон» считается в РФ самой профессиональной и независимой Национальной премией в области кинокритики.