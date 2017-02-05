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19:22 (мск), источник: PROUFU.ru

В небе Башкирии заметили тройное сияние

Жители Зианчуринского района Башкирии в соцсетях поделились информацией об удивительном небесном событии, которое они наблюдали на днях.

Источник: Подслушано в Исянгулово

На фотографиях, опубликованных в группе «Подслушано в Исянгулово» хорошо видно, какое событие подарило небо жителям этого села.

Три светящиеся туманности произвели на сельчан сильное впечатление. Это атмосферное явление по-научному называется гало и является подобием северного сияние или радуги. Чаще всего оно появляется в морозную погоду, При этом центральное светило — это именно солнце, а его боковые «двойники» — это его отражения, образуемые морозным воздухом.

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