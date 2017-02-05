В небе Башкирии заметили тройное сияние
Жители Зианчуринского района Башкирии в соцсетях поделились информацией об удивительном небесном событии, которое они наблюдали на днях.
Жители Зианчуринского района Башкирии в соцсетях поделились информацией об удивительном небесном событии, которое они наблюдали на днях.
На фотографиях, опубликованных в группе «Подслушано в Исянгулово» хорошо видно, какое событие подарило небо жителям этого села.
Три светящиеся туманности произвели на сельчан сильное впечатление. Это атмосферное явление