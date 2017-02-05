В небе Башкирии заметили тройное сияние

На фотографиях, опубликованных в группе «Подслушано в Исянгулово» хорошо видно, какое событие подарило небо жителям этого села.

Три светящиеся туманности произвели на сельчан сильное впечатление. Это атмосферное явление по-научному называется гало и является подобием северного сияние или радуги. Чаще всего оно появляется в морозную погоду, При этом центральное светило — это именно солнце, а его боковые «двойники» — это его отражения, образуемые морозным воздухом.