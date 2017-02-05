Сампсониевский собор в Петербурге официально передан РПЦ

Директор музейного комплекса «Исаакиевский собор», в составе которого раньше находился храм, Николай Буров передал ключи от Сампсониевского собора архимандриту Серафиму, который назвал передачу «историческим днем».

Решение об этом 10 января 2017 года приняли власти Санкт-Петербурга.

Сампсониевский храм был заложен Петром I в 1709 году в честь победы в Полтавской битве, одержанной в день памяти святого Сампсония Страстоприимца.

Он был действующим вплоть до 1938 году, а затем был взят по охрану как памятник истории и культуры.