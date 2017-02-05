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16:08 (мск), источник: Афиша Daily

Сампсониевский собор в Петербурге официально передан РПЦ

Сампсониевский собор в Санкт-Петербурге, несмотря на протесты горожан, официально передали под управление Русской православной церкви — сообщает РИА «Новости».

Источник: РИА "Новости"

Директор музейного комплекса «Исаакиевский собор», в составе которого раньше находился храм, Николай Буров передал ключи от Сампсониевского собора архимандриту Серафиму, который назвал передачу «историческим днем».

Кроме Сампсониевского собора, Русской православной церкви перейдет Исаакиевский собор.

Решение об этом 10 января 2017 года приняли власти Санкт-Петербурга.

Сампсониевский храм был заложен Петром I в 1709 году в честь победы в Полтавской битве, одержанной в день памяти святого Сампсония Страстоприимца.

Он был действующим вплоть до 1938 году, а затем был взят по охрану как памятник истории и культуры.

В 1984 году Сампсониевский собор перешел к музейному комплексу «Исаакиевский собор, который провел в нем масштабные реставрационные работы.

С 2010 года в соборе возобновились богослужения.

Комментарии
14
А Б
РПЦ обнаглели в своих требованиях передачи объектов культурного наследия в своё ведение. Необходимо соблюдение положений Конституции РФ об отделении церкви от государства.
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Владимир Пацак
Надо весь народ России спросить. Требую референдум!!
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эльшат мехтиев
Передел по всей стране.. во всех сферах. Царизм обречён.
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