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16:48 (мск), источник: Югополис

Первый прямой рейс Берлин — Сочи прибыл на курорт полупустым

5 февраля в аэропорт Сочи прибыл первый прямой пассажирский рейс из столицы Германии.

Вместе с туристами из Берлина прилетели представители немецких турагентств и туроператоров, которые хотят ознакомиться с инфраструктурой и возможностями горнолыжного отдыха на курорте.

Иностранных гостей в Сочи привез самолет А-320 авиакомпании Condor Airlines. Представитель «Базэл Аэро» сообщил, что загрузка воздушного судна составила около 45%.

В октябре прошлого года курорт «Роза Хутор» открыл продажу пакетных туров для туристов из Германии. Тур включает прямой перелет, трансфер, проживание в отелях и ски-пассы. Полетная программа Берлин — Сочи — Берлин завершится через две недели, 19 февраля, сообщают «Вести Сочи».

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