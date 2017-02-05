Первый прямой рейс Берлин — Сочи прибыл на курорт полупустым

Вместе с туристами из Берлина прилетели представители немецких турагентств и туроператоров, которые хотят ознакомиться с инфраструктурой и возможностями горнолыжного отдыха на курорте.

Иностранных гостей в Сочи привез самолет А-320 авиакомпании Condor Airlines. Представитель «Базэл Аэро» сообщил, что загрузка воздушного судна составила около 45%.