Первый прямой рейс Берлин — Сочи прибыл на курорт полупустым
5 февраля в аэропорт Сочи прибыл первый прямой пассажирский рейс из столицы Германии.
5 февраля в аэропорт Сочи прибыл первый прямой пассажирский рейс из столицы Германии.
Вместе с туристами из Берлина прилетели представители немецких турагентств и туроператоров, которые хотят ознакомиться с инфраструктурой и возможностями горнолыжного отдыха на курорте.
Иностранных гостей в Сочи привез самолет А-320 авиакомпании Condor Airlines. Представитель «Базэл Аэро» сообщил, что загрузка воздушного судна составила около 45%.
В октябре прошлого года курорт «Роза Хутор» открыл продажу пакетных туров для туристов из Германии. Тур включает прямой перелет, трансфер, проживание в отелях и