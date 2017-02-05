Гидромет: арктический антициклон принесет в Беларусь похолодание

«6 февраля в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, на юго-западной половине страны синоптики прогнозируют снег», — сообщил начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

По его словам, температура воздуха в течение суток составит минус 8−14 градусов.

Он отметил, что на неделе ожидается очередной период морозной погоды, которую принесет арктический антициклон.

«В условиях низкой температуры и повышенной влажности велика вероятность появления интересных оптических явлений типа гало, ложных солнц, пурпурных закатов и световых столбов», — рассказал Рябов.

«К середине недели ночные морозы станут “кусаться”: —15… —20°С, при прояснениях —21… —24°С, по северу —25… —28°С; днем —13… —18°С», — предупредил синоптик.