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17:32 (мск), источник: Sputnik.by

Гидромет: арктический антициклон принесет в Беларусь похолодание

МИНСК, 5 фев — Sputnik. Морозную и малооблачную погоду обещают синоптики на следующей неделе, ночью местами при прояснениях температурный столбик опустится до минус 28 градусов, сообщили в Гидромете.

Источник: Sputnik.by

«6 февраля в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, на юго-западной половине страны синоптики прогнозируют снег», — сообщил начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

По его словам, температура воздуха в течение суток составит минус 8−14 градусов.

Он отметил, что на неделе ожидается очередной период морозной погоды, которую принесет арктический антициклон.

«В условиях низкой температуры и повышенной влажности велика вероятность появления интересных оптических явлений типа гало, ложных солнц, пурпурных закатов и световых столбов», — рассказал Рябов.

«К середине недели ночные морозы станут “кусаться”: —15… —20°С, при прояснениях —21… —24°С, по северу —25… —28°С; днем —13… —18°С», — предупредил синоптик.

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