Продовольствие продолжает дорожать

В соответствии с индексом ФАО, рост цен и в настоящее время достигает максимального значения за последние два года, отмечает NOI.md.

В частности, в январе больше всего подорожали сахар и крупы, несмотря на то, что глобальные рынки хорошо ими обеспечены.

Так, цены на продукты питания только в январе выросли в среднем на 2,1% по сравнению с пересмотренным значением за декабрь и на 16,4% по сравнению с уровнем января 2016 года.

Цены на сахар подскочили в текущем месяце на 9,9%, на зерно — на 3,4%, продолжают расти цены на пшеницу, кукурузу и рис.

Индекс продовольственных цен ФАО представляет собой торгово-взвешенный индекс, отражающий мировые рыночные цены на пять основных групп продуктов питания.

Цены на растительные масла выросли в среднем на 1,8%, процента, а цены на соевое масло, напротив, снизились на фоне ожиданий обильных мировых запасов.

Индекс цен ФАО на молочную продукцию остался неизменным с декабря, что резко контрастирует с наблюдавшейся во второй половине 2016 года тенденцией, когда индекс подскочил на целых 50 процентов в период с мая по декабрь.

Индекс цен ФАО на мясо также практически не изменился с ростом котировок на говядину.

В то же время мировые запасы зерновых могут достичь исторического максимума до конца сезонов 2017 года, говорится в последнем издании сводки ФАО «Предложение зерновых и спрос на зерновые».

Мировое потребление зерновых и торговля ими также показали более высокие уровни, чем предполагалось ранее.