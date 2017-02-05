Почетный член МОК удостоится звезды на Аллее олимпийских чемпионов в Сочи

В Сочи приедут заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Козак, почетный член Международного олимпийского комитета Жан-Клод Килли, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, член исполкома МОК Жильбер Фили и другие, сообщает пресс-служба городской администрации.

В образовательном центре «Сириус» гости проведут для воспитанников олимпийский урок, посетят биохимическую лабораторию и побывают на показательных выступлениях юных фигуристов на арене «Шайба». Затем они отправятся в горный кластер. На курорте «Роза Хутор» на Аллее олимпийских чемпионов состоится торжественная церемония открытия звезды Жан-Клода Килли, который в период подготовки к Играм-2014 был председателем Координационной комиссии МОК. Отметим, что Килли в свое время профессионально занимался горнолыжным спортом, он является шестикратным чемпионом мира и трехкратным олимпийским чемпионом.