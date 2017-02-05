Литовские пограничники стали проверять техосмотр

В частности сообщается, что в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе не пускают в Литву автомобили без справки о техосмотре.

​Как рассказали Sputnik автомобилисты с большим опытом автопоездок в страны Шенгенской зоны, как правило, наличие справки о техосмотре на границе не проверяют. «Что-то я не вспомню случая, что бы в пунктах пропуска проверяли техосмотр. Ни литовские, ни польские службы этот документ не спрашивали», — сказал собеседник Sputnik.

В данной связи он напомнил, что для пресечения границы нужен паспорт с действующей визой, водительское удостоверение и техпаспорт на автомобиль, а также «зеленая карта».

В настоящее время, как сообщается на сайте ГПК, образовались очереди из большегрузных автомобилей на литовском направлении — более 300 автомобилей в 4 пунктах пропуска. Очередей из легковых автомобилей нет.