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17:28 (мск), источник: Sputnik.by

Литовские пограничники стали проверять техосмотр

МИНСК, 5 фев — Sputnik. Пользователи социальных сетей сообщают о том, что литовские пограничники начали проверят наличие справки о прохождении техосмотра транспортного средства.

Источник: Sputnik.by

В частности сообщается, что в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе не пускают в Литву автомобили без справки о техосмотре.

​Как рассказали Sputnik автомобилисты с большим опытом автопоездок в страны Шенгенской зоны, как правило, наличие справки о техосмотре на границе не проверяют. «Что-то я не вспомню случая, что бы в пунктах пропуска проверяли техосмотр. Ни литовские, ни польские службы этот документ не спрашивали», — сказал собеседник Sputnik.

В данной связи он напомнил, что для пресечения границы нужен паспорт с действующей визой, водительское удостоверение и техпаспорт на автомобиль, а также «зеленая карта».

В настоящее время, как сообщается на сайте ГПК, образовались очереди из большегрузных автомобилей на литовском направлении — более 300 автомобилей в 4 пунктах пропуска. Очередей из легковых автомобилей нет.

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