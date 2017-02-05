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17:16 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

60-летний петербуржец обошел Землю дважды

Два года назад петербуржец Сергей Лукьянов начал свое пешее путешествие в самом сердце Петербурга, сообщает телеканал «Звезда».

Источник: Reuters

За время своего путешествия 60-летний мужчина пешком прошел более 32 тысяч километров. Он не пользовался личным автомобилем или велосипедом и лишь иногда ловил попутные машины.

60-летний ходок прошел почти всю Россию, Казахстан, Китай, Сингапур — оттуда самолетом отправился в Южную Америку. Затем Чили, а в Аргентине его ограбили и забрали все вещи. В Бразилии добрые люди собрали для него деньги — чтобы путешественник попал на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.

Из Америки он перелетел в Африку, из Туниса через всю Европу — обратно в Россию. Хотел прогуляться по Австралии — но не дали визу.

В рюкзаке у путешественника были лишь три спальных мешка и скудный набор провизии — печенье, сыр, колбаса и лимонад.

Теперь Лукьянов планирует побыть дома и понянчиться с родившейся внучкой.

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