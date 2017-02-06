Волгоградцы не могут пользоваться проездными в автобусах «Питеравто»

Волгоградцы жалуются на то, что не во всех автобусах могут воспользоваться проездным билетом, купленным в «ВПАТП № 7». Такие проблемы появились на маршрутах, которые были открыты недавно в рамках реализации новой транспортной схемы. Проблемы возникают в автобусах оператора «Питеравто».

Администрации города знает о существующей проблеме. По словам чиновников, она возникла из-за несогласованности работы муниципального транспорта и коммерческого. Об этом сообщают местные СМИ.