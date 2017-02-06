Волгоградцы не могут пользоваться проездными в автобусах «Питеравто»
Как сообщает ВДТВ, водители коммерческих автобусов не разрешают волгоградцам использовать проездные билеты. Они требуют оплачивать проезд наличными.
Как сообщает ВДТВ, водители коммерческих автобусов не разрешают волгоградцам использовать проездные билеты. Они требуют оплачивать проезд наличными.
Волгоградцы жалуются на то, что не во всех автобусах могут воспользоваться проездным билетом, купленным в «ВПАТП № 7». Такие проблемы появились на маршрутах, которые были открыты недавно в рамках реализации новой транспортной схемы. Проблемы возникают в автобусах оператора «Питеравто».
Администрации города знает о существующей проблеме. По словам чиновников, она возникла