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18:15 (мск), источник: Newtimes.kz

Лара Фабиан хочет встретиться с Димашем Кудайбергеновым

PR-менеджер Димаша Кудайбергенова, Алпамыс Шаримов, сообщил о том, что Лара Фабиан изъявила желание встретиться с талантливым вокалистом, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Об этом PR-менеджер Димаша сообщил в своем Instagram-аккаунте. Алпамыс Шаримов, опубликовал переписку в Whatsapp композитора и певца Флабиена (с его согласия) с известной певицей Ларой Фабиен.

Флабиен рассказывает Ларе о талантливом казахстанском певце Димаше Кудайбергенове и предлагает ей встретиться с ним. Лара Фабиан восхитилась вокальными данными 22-летнего исполнителя и согласилась на встречу с Димашем.

«Сегодня у нас есть хорошие новости! Известная певица Лара Фабиан прослушала песню в исполнении Димаша и высказала в его адрес наилучшие пожелания. Она не ограничилась только прослушиванием его голоса и пригласила его на личную встречу. Об этом нам сообщил певец, композитор Флабиен. С его согласия публикуем переписку с Ларой Фабиан», — сообщил Шаримов читателям.

Переписка композитора Флабиена с певицей Ларой Фабиан:

Флабиен: Вы когда-нибудь слышали об этом казахстанском певце?

Лара Фабиан: Да, удивительно!

Флабиен: Диапазон его голоса необыкновенный!

Лара Фабиан: Очень высокий уровень исполнительского мастерства! Сильный голос!

Флабиен: Как смотрите на то, чтобы встретиться с ними.

Лара Фабиан: Почему бы и нет.

Напомним, Димаш Кудайбергенов в китайском городе Чанша участвует в вокальном конкурсе I Am a Singer-2017. В первом туре Димаш Кудайберенов спел сложную в исполнении песню «SOS d’un terrien en détresse», заняв первое место. Песню «SOS d’un terrien en détresse» когда-то исполнил яркий талантливый певец Грегори Лемаршаль, француз. Грегори Лемаршаль скончался в возрасте 24 лет, в 2007 году, во Франции, от редкой врожденной болезни. С Ларой Фабиан он исполнил несколько великолепных дуэтов. Их связывала творческая и человеческая дружба.

Во втором туре казахстанский певец исполнил песню Витаса «Опера номер два» и занял первое место. На третьем этапе конкурса Димаш занял третье место с песней «Show must go on» группы Queen.

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