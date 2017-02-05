Лара Фабиан хочет встретиться с Димашем Кудайбергеновым

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Флабиен рассказывает Ларе о талантливом казахстанском певце Димаше Кудайбергенове и предлагает ей встретиться с ним. Лара Фабиан восхитилась вокальными данными 22-летнего исполнителя и согласилась на встречу с Димашем.
«Сегодня у нас есть хорошие новости! Известная певица Лара Фабиан прослушала песню в исполнении Димаша и высказала в его адрес наилучшие пожелания. Она не ограничилась только прослушиванием его голоса и пригласила его на личную встречу. Об этом нам сообщил певец, композитор Флабиен. С его согласия публикуем переписку с Ларой Фабиан», — сообщил Шаримов читателям.
Переписка композитора Флабиена с певицей Ларой Фабиан:
Флабиен: Вы
Лара Фабиан: Да, удивительно!
Флабиен: Диапазон его голоса необыкновенный!
Лара Фабиан: Очень высокий уровень исполнительского мастерства! Сильный голос!
Флабиен: Как смотрите на то, чтобы встретиться с ними.
Лара Фабиан: Почему бы и нет.
Напомним, Димаш Кудайбергенов в китайском городе Чанша участвует в вокальном конкурсе I Am a Singer-2017. В первом туре Димаш Кудайберенов спел сложную в исполнении песню «SOS d’un terrien en détresse», заняв первое место. Песню «SOS d’un terrien en détresse»
Во втором туре казахстанский певец исполнил песню Витаса «Опера номер два» и занял первое место. На третьем этапе конкурса Димаш занял третье место с песней «Show must go on» группы Queen.