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19:22 (мск), источник: УНИАН

В Луцке тысячи людей попрощались с городским головой Николаем Романюком

В Луцке тысячи людей попрощались с городским головой Николаем Романюком.

Источник: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, отпевание покойного состоялось в верхнем храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Впоследствии гроб с телом перенесли в Волынский областной театр им Т. Шевченко, где состоялось прощание с городским головой.

На Театральной площади образовалась более трёхсотметровая очередь. Провести в последний путь городского голову пришли не только представители власти города и области, приехали и руководители соседних городов, среди них был и городской голова Львова Андрей Садовый. Пришли и приехали те, кто с ним работал, кому он помогал, и тысячи простых жителей города.

Как сообщал УНИАН, Николай Романюк скончался 3 февраля, не приходя в сознание, в реанимационном отделение Луцкой городской клинической больницы. Ему было 58 лет.

4−5 февраля в Луцке были объявлены днями траура в связи с безвременной кончиной Николая Романюка. Соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам мэра Луцка в связи с его смертью выразили президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, мэры нескольких европейских городов.

Похоронят Романюка в его родном селе Золочевка Млиновского района Ривненской области.

Справка: Николай Романюк родился 24 августа 1958 года в с. Золочевка Млиновского района Ривненской области. Получил два высших образования по специальностям «инженер-технолог» (Львовский лесотехнический институт, 1982 г.) и «экономист» (Луцкий индустриальный институт, 1995 г.) С февраля 1993 по ноябрь 2007 года возглавлял Волынское главное региональное управление ЗАО КБ «Приватбанк».

С 10 декабря 2007 года по 26 марта 2010 года был главой Волынской областной государственной администрации. Впервые был избран мэром Луцка на выборах в октябре 2010 года. На очередных выборах 18 ноября 2015 года во второй раз избран городским головой Луцка.

Беспартийный. Депутат Волынского областного совета трех созывов. Заслуженный экономист Украины. Награжден Почетной грамотой Национального банка Украины, Грамотами Верховной Рады Украины, орденом «За заслуги» І, II, III степеней.

Был женат. Имел двух взрослых сыновей.

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