Начались полеты по самому длинному авиамаршруту в мире

Самолет миновал Дубай и северный Оман, после чего направился в сторону Индии, пролетел над южной оконечностью Индостана и Шри-Ланкой и достиг Западной Австралии.

Ожидается, что он прибудет в Новую Зеландию через 16 часов 20 минут после вылета и сядет в оклендском аэропорту около 7:30 в понедельник. Обратный путь займет еще дольше и продлится 17 часов 30 минут.

Длина маршрута, пересекающего десять часовых поясов, составляет 14,5 тысячи километров. Это на 600 километров больше, чем у рейса Дубай-Окленд авиакомпании Emirates, который считался самым длинным ранее.

Власти Новой Зеландии рассчитывают, что новый авиамаршрут будет приносить экономике страны 198 миллионов долларов в год.