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18:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Начались полеты по самому длинному авиамаршруту в мире

Пассажирский самолет Boeing 777−200LR авиакомпании Qatar Airways, предназначенный специально для долгих перелетов, покинул город Доха около пяти утра в воскресенье.

Источник: Reuters

Самолет миновал Дубай и северный Оман, после чего направился в сторону Индии, пролетел над южной оконечностью Индостана и Шри-Ланкой и достиг Западной Австралии.

Ожидается, что он прибудет в Новую Зеландию через 16 часов 20 минут после вылета и сядет в оклендском аэропорту около 7:30 в понедельник. Обратный путь займет еще дольше и продлится 17 часов 30 минут.

Длина маршрута, пересекающего десять часовых поясов, составляет 14,5 тысячи километров. Это на 600 километров больше, чем у рейса Дубай-Окленд авиакомпании Emirates, который считался самым длинным ранее.

Власти Новой Зеландии рассчитывают, что новый авиамаршрут будет приносить экономике страны 198 миллионов долларов в год.

В 2013 году сообщалось, что авиакомпания Singapore Airlines отменила авиамаршрут из Сингапура в американский штат Нью-Джерси. Его протяженность составляла 16,7 тысячи километров.

Комментарии
7
А Б
Только высокоразвитая в экономическом плане страна может позволить себе осуществление авиаперевозок на столь протяжённых маршрутах. Авиакомпаниям РФ до этого очень далеко.
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конь педальный
ок
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конь педальный
Почему-то ответы не прикрепляются. Отвечал Стебке-АБ.
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