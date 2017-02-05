Завтра, 6 февраля, в Воронеже на 3 часа перекроют участок Волочаевского переулка

В мэрии поясняют, что участок будет перекрыт из-за ремонтных работ, которые будет вести «Воронежская горэлектросеть», а именно — замене опор линии электропередач и ветвей в охранной зоне.

В мэрии просят горожан с пониманием отнестись ко временному неудобству и заранее выбирать пути объезда данного участка.

Следует напомнить, что на улицах города вновь появились эвакуаторы. В настоящий момент в Воронеже работают две компании, которые и ранее занимались эвакуацией, а именно — «Центр организации движения» и «Мега». Пока неизвестно, сколько еще компаний будут заниматься автоэвакуацией в Воронеже, но отметим, что усилиями двух работающих за один день было эвакуировано более 20 машин нарушителей.