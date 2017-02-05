Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Метро перестало влиять на цену московских квартир
От боли в спине не помогают никакие лекарства
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети»
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Собчак и Виторган отметили годовщину свадьбы
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Необычные здания-спирали (фото)
За капремонтом можно будет следить по интернету
«Завтра он будет петь гимн России»: Крым о Порошенко
Кремль сказал, на сколько хватит боеприпасов ДНР
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на свидание в Лондоне (фото)
"Родила от него, потому что хотела": признание Надежды Грановской
Кремль сказал, на сколько хватит боеприпасов ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
8Испанские демоны пробуждают весну
14События недели в фотографиях
18:38 (мск), источник: РИА Новости

Памела Андерсон рассказала о шубе из российского экомеха для Меланьи Трамп

Американская актриса и зоозащитница Памела Андерсон надеется, что первая леди США Меланья Трамп примет в подарок шубу из российского экомеха и будет ее носить, подавая другим пример. Об этом актриса сообщила в интервью телеканалу RT.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Американская актриса и зоозащитница Памела Андерсон надеется, что первая леди США Меланья Трамп примет в подарок шубу из российского экомеха и будет ее носить, подавая другим пример. Об этом актриса сообщила в интервью телеканалу RT.

Андерсон обратила внимание на то, что в гардеробе Меланьи такой шубы еще нет. По ее словам, при изготовлении изделия были учтены все особенности фигуры первой леди США.

«Думаю, ей понравится», — заявила защитница животных.

Читайте также
Лицо Мишель Обамы стало мемом в соцсетях

Кроме того, она подчеркнула, что ткань, из которой сшита шуба, легко поддается стирке, защищена от влаги и гораздо меньше стоит.

«Конечно, производство чего угодно имеет последствия для окружающей среды. Важно, чтобы животных не мучили и не убивали ради еды, развлечений и одежды. Мы можем выбрать более сочувственный путь», — рассказала Андерсон.

Памела Андерсон — ярый противник использования натуральных мехов в индустрии моды. Она является участницей консультативного совета Международного фонда защиты животных (IFAW). В настоящее время зоозащитница занимается дизайном мехов в России.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Почему визит Путина в Венгрию обеспокоил Украину
Вашингтон назвал условие снятия санкций с России
Марин Ле Пен объявила о начале своей президентской кампании
Сампсониевский собор в Петербурге передали РПЦ
США выразили обеспокоенность ростом насилия на Украине
Трамп осадил журналиста, назвавшего Путина убийцей
В центре Белграда взорвали бомбу весом 500 кг
Начались полеты по самому длинному авиамаршруту в мире
Спорт
Россия лидирует в медальном зачете Универсиады с 43 наградами Президент Российского студенческого спортивного союза объясняет эти успехи желанием доказать миру, что отечественные спортсмены могут побеждать без допинга
Авто
Новый Hyundai Solaris: первые фото без камуфляжа Hyundai Solaris клуб поделился с нами первыми фотографиями нового поколения самой популярной в России модели
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Нюша прокомментировала свое участие в шоу «Голос. Дети» Певица поделилась планами и рассказала, по каким критериям будет набирать юных исполнителей в свою команду
Недвижимость
Минстрой предупредил о новой схеме мошенничества
Метро перестало влиять на цену московских квартир
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Штрафы за недострой предложили отменить
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь