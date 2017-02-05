Памела Андерсон рассказала о шубе из российского экомеха для Меланьи Трамп

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Американская актриса и зоозащитница Памела Андерсон надеется, что первая леди США Меланья Трамп примет в подарок шубу из российского экомеха и будет ее носить, подавая другим пример. Об этом актриса сообщила в интервью телеканалу RT.

Андерсон обратила внимание на то, что в гардеробе Меланьи такой шубы еще нет. По ее словам, при изготовлении изделия были учтены все особенности фигуры первой леди США.

Кроме того, она подчеркнула, что ткань, из которой сшита шуба, легко поддается стирке, защищена от влаги и гораздо меньше стоит.

«Конечно, производство чего угодно имеет последствия для окружающей среды. Важно, чтобы животных не мучили и не убивали ради еды, развлечений и одежды. Мы можем выбрать более сочувственный путь», — рассказала Андерсон.

Памела Андерсон — ярый противник использования натуральных мехов в индустрии моды. Она является участницей консультативного совета Международного фонда защиты животных (IFAW). В настоящее время зоозащитница занимается дизайном мехов в России.