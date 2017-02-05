Памела Андерсон рассказала о шубе из российского экомеха для Меланьи Трамп

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Американская актриса и зоозащитница Памела Андерсон надеется, что первая леди США Меланья Трамп примет в подарок шубу из российского экомеха и будет ее носить, подавая другим пример. Об этом актриса сообщила в интервью телеканалу RT.
Андерсон обратила внимание на то, что в гардеробе Меланьи такой шубы еще нет. По ее словам, при изготовлении изделия были учтены все особенности фигуры первой леди США.
«Думаю, ей понравится», — заявила защитница животных.
Кроме того, она подчеркнула, что ткань, из которой сшита шуба, легко поддается стирке, защищена от влаги и гораздо меньше стоит.
«Конечно, производство чего угодно имеет последствия для окружающей среды. Важно, чтобы животных не мучили и не убивали ради еды, развлечений и одежды. Мы можем выбрать более сочувственный путь», — рассказала Андерсон.
Памела Андерсон — ярый противник использования натуральных мехов в индустрии моды. Она является участницей консультативного совета Международного фонда защиты животных (IFAW). В настоящее время зоозащитница занимается дизайном мехов в России.