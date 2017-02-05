МЧС прогнозирует возможное увеличение количества техногенных пожаров в Нижегородской области из-за резкого похолодания

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в этот день в регионе ожидается резкое понижение среднесуточной температуры воздуха на 5−7°. Температура воздуха ночью составит −17…−22°, при прояснениях до -27°, днем −13…−18°.

«В связи с неблагоприятными погодными явлениями прогнозируется увеличение количества техногенных пожаров, вызванных значительным возрастанием нагрузок на системы электроснабжения, неисправностью печного, газового или электрооборудования», — говорится в сообщении.