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18:59 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

МЧС прогнозирует возможное увеличение количества техногенных пожаров в Нижегородской области из-за резкого похолодания

МЧС прогнозирует возможное увеличение количества техногенных пожаров в Нижегородской области из-за резкого похолодания с 6 февраля. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Источник: РИА "Новости"

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в этот день в регионе ожидается резкое понижение среднесуточной температуры воздуха на 5−7°. Температура воздуха ночью составит −17…−22°, при прояснениях до -27°, днем −13…−18°.

«В связи с неблагоприятными погодными явлениями прогнозируется увеличение количества техногенных пожаров, вызванных значительным возрастанием нагрузок на системы электроснабжения, неисправностью печного, газового или электрооборудования», — говорится в сообщении.

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