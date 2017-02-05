Видео танцующего на Универсиаде оператора развеселило Казнет
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Танцующий на Универсиаде оператор «взорвал» Казнет своим зажигательным исполнением, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Танцующий на Универсиаде оператор «взорвал» Казнет своим зажигательным исполнением, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Телезрители спортивных соревнований видят готовую картинку снятую операторами, однако на Универсиаде-2017 в Алматы оператор, привыкший оставаться за кадром, сам попал в объектив камер болельщиков.
Видео с танцующим под песню Майкла Джексона мужчиной, буквально «взорвало» Казнет. Пользователи мессенджеров и соцсетей активно делятся позитивными видеокадрами.
Предположительно действие проходит на «Халык Арене», где обычно проходят хоккейные матчи во время соревнований Универсиады.
Стоит отметить, что Универсиада проходит не только под эгидой спорта, но и любви, так во время игр было сделано два предложения руки и сердца.