Видео танцующего на Универсиаде оператора развеселило Казнет

Телезрители спортивных соревнований видят готовую картинку снятую операторами, однако на Универсиаде-2017 в Алматы оператор, привыкший оставаться за кадром, сам попал в объектив камер болельщиков.

Видео с танцующим под песню Майкла Джексона мужчиной, буквально «взорвало» Казнет. Пользователи мессенджеров и соцсетей активно делятся позитивными видеокадрами.

Предположительно действие проходит на «Халык Арене», где обычно проходят хоккейные матчи во время соревнований Универсиады.