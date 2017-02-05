В центре Белграда взорвали бомбу весом 500 кг

Бомба была обнаружена на глубине около девяти метров при рытье котлована. Поскольку транспортировать такое устройство было опасно, было решено взорвать ее на месте.

«Операция по уничтожению бомбы была проведена в полном соответствии с планом. Благодарю всех сотрудников службы гражданской защиты», — сказал после подрыва бомбы помощник министра и руководитель сектора по чрезвычайным ситуациям Предраг Марич.

Для детонации были перекрыты четыре близлежащих улицы, а также приостановлено сообщение по реке Сава и движение по мосту Газела. Взрыв бомбы вызвал сейсмологические колебания магнитудой 1,3, зарегистрированные местным бюро.