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19:08 (мск), источник: Газета.Ру

В центре Белграда взорвали бомбу весом 500 кг

В центре Белграда при подготовке участка для строительства многоэтажного комплекса была найдена бомба весом около 500 кг времен Второй мировой войны, сообщает РТС.

Источник: twitter.com

Бомба была обнаружена на глубине около девяти метров при рытье котлована. Поскольку транспортировать такое устройство было опасно, было решено взорвать ее на месте.

«Операция по уничтожению бомбы была проведена в полном соответствии с планом. Благодарю всех сотрудников службы гражданской защиты», — сказал после подрыва бомбы помощник министра и руководитель сектора по чрезвычайным ситуациям Предраг Марич.

Для детонации были перекрыты четыре близлежащих улицы, а также приостановлено сообщение по реке Сава и движение по мосту Газела. Взрыв бомбы вызвал сейсмологические колебания магнитудой 1,3, зарегистрированные местным бюро.

Ранее сообщалось, что в Лондоне были перекрыты для движения Вестминстерский мост и мост Ватерлоо, которые являются наиболее загруженными в столице Великобритании, в связи с обнаружением неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны.

Комментарии
1
конь педальный
Любят приврать на мыле. Тротиловая 200 граммовая шашка это, а не бомба 500 килограммовая.
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