Эта неделя принесет в Башкирию морозы и снегопад

В понедельник, 6 февраля, в регионе и столице ожидается снегопад при сравнительно небольшом морозе — минус 15 градусов ночью и минус 10 градусов днем.

Во вторник, 7 февраля, ожидается погода с такими же осадками, но некоторым похолоданием: ночью до минус 18, днем до минус 13 градусов.

В среду, 8 февраля, количество осадков уменьшится. Температура ночью будет минус 22 градуса, днем минус 17 градусов.

В четверг, 9 февраля, синоптики предсказали самый холодный день недели. Температура воздуха достигнет днем минус 23 градусов. А ночью — минус 31 градуса.

В пятницу, 10 февраля, станет чуть теплее, буквально на пару градусов. Днем ожидается минус 22 градуса, а днем — минус 28 градусов.

В субботу, 11 февраля, начнется потепление и опять пойдет снег. Температура воздуха ожидается днем минус 21 градус, ночью — минус 26 градусов мороза.

В воскресенье, 12 февраля, характер погоды еще сохранится с температурой воздуха днем до минус 20 градусов, ночью до минус 24 градусов по Цельсию.

МЧС предупредило о сложной ситуации на дорогах -метели и снежных заносах. Особенно это актуально для Башкирского Зауралья.