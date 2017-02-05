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20:53 (мск), источник: PROUFU.ru

МЧС Башкирии предупредило об ухудшении погодных условий

Главное Управление МЧС России по Башкирии обратилось к населению и особенно — к автомобилистам с просьбой проявлять максимальную осторожность на дороге.

Дело в том, что по прогнозу Башгидромета, в регионе будет активно идти снег, местами переходящий в сильную метель. Но дорогах ожидаются сильные заносы и ухудшение видимости до 500 метров. Сложные погодные условия складываются в Башкирском Зауралье.

При этом ожидается юго-восточный ветер со скоростью 9−14 м/с, при порывах — до 15−20 м/с.

Температура воздуха, по прогнозам, возможна ночью и утром минус 12, минус 17 градусов. Днем воздух прогреется до минус 5, минус 10 градусов мороза.

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