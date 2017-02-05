Житель канадской провинции Онтарио выиграл в лотерею $10 млн

ОТТАВА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Неизвестный пока житель провинции Онтарио выиграл в популярную лотерею «6 из 49» 12,8 млн канадских долларов (почти $10 млн).

Об этом в воскресенье сообщили представители ассоциации Atlantic Lottery, которая проводит в Канаде около десятка подобных розыгрышей.

Кроме того, в одной из центральных канадских провинций был продан лотерейный билет с «утешительным призом» в размере 1 млн канадских долларов (около $770 тыс.).

В последний раз крупный выигрыш в лотерею был отмечен в Канаде в конце января. Тогда в провинции Квебек был реализован билет, который принес своему владельцу 25 млн канадских долларов ($19 млн).

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов ($49,5 млн) был разыгран в лотерею «6 из 49» в октябре 2015 года. В декабре 2015 года и в августе 2016 года в Канаде также был зафиксирован выигрышный джекпот в размере 60 млн долларов в лотерею Lotto Max. На тот момент выигрыши составляли $46,2 и $46,3 млн.