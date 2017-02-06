Служба занятости в Волгоградской области стала оказывать услуги через интернет

Сайт областного комитета по труду и занятости населения интегрирован с региональным банком вакансий. На портале можно найти информацию об актуальных вакансиях, а также получить услуги в сфере занятости в электронном виде. Для того, чтобы иметь доступ ко всем разделам, необходимо пройти регистрацию.

Портал будет полезен и соискателям, и работодателям. Руководители организаций, заключив соглашение с Центром занятости населения смогут в электронном виде предоставлять в службу сведения о вакансиях.

Новый интерактивный портал комитета по труду и занятости населения Волгоградской области находится по адресу: czn.volganet.ru.