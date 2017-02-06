Служба занятости в Волгоградской области стала оказывать услуги через интернет
Услуги службы занятости теперь можно получить через интернет. Об этом ВДТВ стало известно из информации, размещенной на официальном портале центра.
Услуги службы занятости теперь можно получить через интернет. Об этом ВДТВ стало известно из информации, размещенной на официальном портале центра.
Сайт областного комитета по труду и занятости населения интегрирован с региональным банком вакансий. На портале можно найти информацию об актуальных вакансиях, а также получить услуги в сфере занятости в электронном виде. Для того, чтобы иметь доступ ко всем разделам, необходимо пройти регистрацию.
Портал будет полезен и соискателям, и работодателям. Руководители организаций, заключив соглашение с Центром занятости населения смогут в электронном виде предоставлять в службу сведения о вакансиях.
Новый интерактивный портал комитета по труду и занятости населения Волгоградской области находится по адресу: czn.volganet.ru.