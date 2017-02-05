Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Ученые раскрыли загадку человеческого роста
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети»
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Собчак и Виторган отметили годовщину свадьбы
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Метро перестало влиять на цену московских квартир
Штрафы за недострой предложили отменить
«Завтра он будет петь гимн России»: Крым о Порошенко
Кремль сказал, на сколько хватит боеприпасов ДНР
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Дима Билан поделился семейным снимком
"Родила от него, потому что хотела": признание Надежды Грановской
Кремль сказал, на сколько хватит боеприпасов ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
8Испанские демоны пробуждают весну
20:51 (мск), источник: Газета.Ру

В Мехико легализовали эвтаназию и марихуану

Глава правительства Мехико Мигель Анхель Мансера подписал первую в истории конституцию мексиканской столицы, согласно которой, в частности, легализуется право на эвтаназию и марихуану, сообщает РИА «Новости».

«Сегодня исторический день для города Мехико, мы стали частью освящения современных и прогрессистских законов», — заявил Мансера в ходе церемонии подписания.

По его словам, данная конституция означает выбор Мехико в пользу прав и свобод.

Сторонники предложения легализовать марихуану посчитали, что это может приносить около $60 млн в год в виде налоговых поступлений в бюджет города, сообщает Albuquerque Journal.

Эти средства предполагается использовать для строительства школ и спонсирования программ в области здравоохранения.

Осенью 2016 года британские парламентарии предложили правительству легализовать использование марихуаны в медицинских целях.

Комментарии
2
Сергей Саморуков
А у нас легализовали "опиум для народа" . А нищета такая же ... да ещё с учётом зимнего фактора .
ОтветитьСсылкаПожаловаться
altmax
Интересно, а какой процент от акцизов на табачную продукцию и крепкий алкоголь в России уходит в здравоохранение?)
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Вашингтон назвал условие снятия санкций с России
В Латвию прибыли более 220 американских военных
Сампсониевский собор в Петербурге передали РПЦ
Сборная России проиграла в финале ЧМ по хоккею с мячом
Трамп осадил журналиста, назвавшего Путина убийцей
В центре Белграда взорвали бомбу весом 500 кг
Начались полеты по самому длинному авиамаршруту в мире
Спорт
Россия лидирует в медальном зачете Универсиады с 43 наградами Президент Российского студенческого спортивного союза объясняет эти успехи желанием доказать миру, что отечественные спортсмены могут побеждать без допинга
Авто
Новый Hyundai Solaris: первые фото без камуфляжа Hyundai Solaris клуб поделился с нами первыми фотографиями нового поколения самой популярной в России модели
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Нюша прокомментировала свое участие в шоу «Голос. Дети» Певица поделилась планами и рассказала, по каким критериям будет набирать юных исполнителей в свою команду
Недвижимость
Минстрой предупредил о новой схеме мошенничества
Метро перестало влиять на цену московских квартир
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Штрафы за недострой предложили отменить
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь