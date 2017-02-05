В Мехико легализовали эвтаназию и марихуану

«Сегодня исторический день для города Мехико, мы стали частью освящения современных и прогрессистских законов», — заявил Мансера в ходе церемонии подписания.

По его словам, данная конституция означает выбор Мехико в пользу прав и свобод.

Сторонники предложения легализовать марихуану посчитали, что это может приносить около $60 млн в год в виде налоговых поступлений в бюджет города, сообщает Albuquerque Journal.

Эти средства предполагается использовать для строительства школ и спонсирования программ в области здравоохранения.

Осенью 2016 года британские парламентарии предложили правительству легализовать использование марихуаны в медицинских целях.