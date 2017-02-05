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21:42 (мск), источник: Обозреватель

В Одессе море покрылось ледяными глыбами: захватывающий фоторепортаж

Люди делятся увлекательными снимками в соцсетях.

6
фотографий
6
фотографий
6
фотографий

Пользователи Іnstagram публикуют захватывающие снимки зимнего Черного моря в Одессе.

На фото видно, как вода покрылась ледяными глыбами.

В зависимости от температуры, лед то тает, то снова подмерзает, предоставляя местным жителям и туристам прекрасное зрелище. Если минусовая температура продержится подольше, море покрывается ледяной коркой.

Как сообщал «Обозреватель», метеорологи рассказали о внезапном похолодании в Украине, которое ожидается в ближайшие дни.

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