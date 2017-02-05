В Одессе море покрылось ледяными глыбами: захватывающий фоторепортаж
Люди делятся увлекательными снимками в соцсетях.
Люди делятся увлекательными снимками в соцсетях.
Пользователи Іnstagram публикуют захватывающие снимки зимнего Черного моря в Одессе.
На фото видно, как вода покрылась ледяными глыбами.
В зависимости от температуры, лед то тает, то снова подмерзает, предоставляя местным жителям и туристам прекрасное зрелище. Если минусовая температура продержится подольше, море покрывается ледяной коркой.
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