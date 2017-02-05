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5 февраля, источник: "РИА Новости" Украина

В Киев идут сильные морозы

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Уже со вторника, 7 февраля, в Киеве сильно похолодает, говорится на сайте украинского Гидрометцентра.

Источник: "РИА Новости" Украина

Как сообщают синоптики, в столице ожидается —13…-15°С ночью и до —10…-12 днем.

А в среду, 8 февраля, температура снизится до 21 градуса мороза ночью и до 14 градусов мороза днем. Осадков не прогнозируется.

Напомним, в Закарпатской области из-за таяния снега и обильных дождей затопило более 500 домохозяйств.

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