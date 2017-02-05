В Киев идут сильные морозы
КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Уже со вторника, 7 февраля, в Киеве сильно похолодает, говорится на сайте украинского Гидрометцентра.
КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Уже со вторника, 7 февраля, в Киеве сильно похолодает, говорится на сайте украинского Гидрометцентра.
Как сообщают синоптики, в столице ожидается —13…-15°С ночью и до —10…-12 днем.
А в среду, 8 февраля, температура снизится до 21 градуса мороза ночью и до 14 градусов мороза днем. Осадков не прогнозируется.
Напомним, в Закарпатской области