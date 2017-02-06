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00:50 (мск), источник: ТАСС

День московского транспорта может стать официальным праздником в столице

Отмечать праздник предлагают во вторую субботу июля.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Новый официальный праздник — День московского транспорта — может появиться в столице. Как сообщается на сайте столичного парламента, в Мосгордуму внесен законопроект, предлагающий расширить перечень официальных городских праздников.

«В связи с развитием московского транспорта и его значением для функционирования и развития столицы предлагается установить в городе Москве праздник «День Московского транспорта» с датой празднования во вторую субботу июля», — говорится в пояснительной записке к законопроекту «О внесении изменения в статью 1 Закона города Москвы от 22 сентября 2004 года № 56 «О праздниках города Москвы».

Как уточняется в документе, дата празднования приурочена к запуску 7 июля 1872 года конки — первого вида городского общественного транспорта в Москве.

Законопроект внесен мэром столицы.

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