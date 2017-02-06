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10:05 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге пройдет Всероссийский театральный фестиваль «Пять вечеров»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 фев — РИА Новости. XIII Всероссийский театральный фестиваль имени Александра Володина «Пять вечеров» пройдет в Санкт-Петербурге с 6 по 10 февраля, сообщают организаторы.

Источник: РИА Новости

Открытие фестиваля состоится в понедельник на сцене Санкт-Петербургского государственного молодежного театра на Фонтанке. Зрители в день открытия увидят спектакль «Дядя Ваня» Воронежского камерного театра в постановке Михаила Бычкова.

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«Пять вечеров» — фестиваль уникальный. Он посвящен не просто творчеству замечательного русского драматурга Александра Володина. Он выявляет «володинское» в произведениях и других авторов. Ведь «володинское» — это, прежде всего особая атмосфера, особое состояние духовной зрелости и мудрости. Это сердечность, юмор, душевная беседа под абажуром, ностальгия, тихая и светлая печаль, целомудренные чувства, чистые отношения, вера в счастье — то есть простые и очевидные ценности, понятные на любом языке, — приводятся в сообщении слова художественного руководителя Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке, народного артиста России Семена Спивака.

В этом году у зрителей будет возможность сравнить две интерпретации пьесы «С любимыми не расставайтесь». Первую осуществил петербургский режиссер Александр Баргман в тюменском Большом драматическом театре, второй спектакль «С любимыми не расставайтесь» поставлен молодым режиссером Георгием Сурковым с театром «Июльансамбль».

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Государственный русский драматический театр имени Бестужева (Улан-Удэ) представит на фестивале спектакль «Осенний марафон», городской драматический театр из Нижневартовска — спектакль «Хочу в Париж» по рассказу Михаила Веллера, Санкт-Петербургский театр «Мастерская» — «Письмовник» Михаила Шишкина.

С 7 по 9 февраля в репетиционном зале театра «На Литейном» в рамках фестиваля пройдут читки пьес-финалистов конкурса «Первая читка». Традиционно на конкурс отбирались пьесы, ранее не представленные публике. На первом этапе в лонг-лист вошли 17 пьес, отобранных группой театральных критиков из более 300, присланных на конкурс. На втором этапе конкурса было отобраны семь пьес.

По следам прошлогодних драматургических фестивальных читок в программу нынешних «Пяти вечеров» вошел спектакль театра «На Литейном» «Антарктида» Ульяны Гицаревой и режиссера Петра Чижова, а закроется программа праздником — спектаклем «Современный концерт» «Июльансамбля» Виктора Рыжакова. Этим спектаклем фестиваль отметит день рождения Александра Володина — 10 февраля ему исполнилось бы 98 лет.

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