В Петербурге пройдет Всероссийский театральный фестиваль «Пять вечеров»

Открытие фестиваля состоится в понедельник на сцене Санкт-Петербургского государственного молодежного театра на Фонтанке. Зрители в день открытия увидят спектакль «Дядя Ваня» Воронежского камерного театра в постановке Михаила Бычкова.

«Пять вечеров» — фестиваль уникальный. Он посвящен не просто творчеству замечательного русского драматурга Александра Володина. Он выявляет «володинское» в произведениях и других авторов. Ведь «володинское» — это, прежде всего особая атмосфера, особое состояние духовной зрелости и мудрости. Это сердечность, юмор, душевная беседа под абажуром, ностальгия, тихая и светлая печаль, целомудренные чувства, чистые отношения, вера в счастье — то есть простые и очевидные ценности, понятные на любом языке, — приводятся в сообщении слова художественного руководителя Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке, народного артиста России Семена Спивака.

В этом году у зрителей будет возможность сравнить две интерпретации пьесы «С любимыми не расставайтесь». Первую осуществил петербургский режиссер Александр Баргман в тюменском Большом драматическом театре, второй спектакль «С любимыми не расставайтесь» поставлен молодым режиссером Георгием Сурковым с театром «Июльансамбль».