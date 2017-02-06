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03:21 (мск), источник: ДЕЙТА

В Приморье поступило более 14 тысяч заявлений на получение гектара

Приморский край остается самым популярным регионом в информационной системе НаДальнийВосток. РФ — именно здесь большинство россиян хотят получить бесплатный гектар, сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на администрацию приморского края.

Источник: ДЕЙТА

Как сообщили в департаменте земельных и имущественных отношений региона, заявки на получение гектара в Приморье отправили 2,3 тысячи жителей России из 6,9 тысяч подавших документы.

«Более 30% заявлений приходится Дальневосточный регион. Стать обладателями земельного участка в Приморье хотят жители Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Краснодарского края и даже самой западной точки России — Калининградской области.

Активизировались с 1 февраля и сами приморцы, почти половина поступивших заявок приходится на жителей региона, — отметили в ведомстве.

Из 2 345 заявок, поступивших за эти дни, 285 аннулировано самими гражданами, на рассмотрении — 970, утверждено 35, уже принято решение о выдаче — в 128 случаях. 74 заявки отклонены из-за ошибок в оформлении.

«Наиболее часто встречающаяся ошибка у жителей России — выбор участка на территории городских округов, что запрещено законодательством. Многие хотят получить землю во Владивостоке, и рисуют свои участки в пригороде. Соответственно, такие документы не проходят проверку. Мы советуем пользователям системы присмотреться к территории Владивостокской агломерации — Шкотовскому и Надеждинскому району», — добавили в департаменте.

Следом за Приморьем в рейтинге популярных регионов находится Хабаровский край — 1 250 заявок, Республика Саха (Якутия) — 827 заявок и Сахалинская область — 691 заявка.

По информации Минвостокразвития России, заявителями за дальневосточные гектары уже стали жители 75 регионов России.

«На третьем этапе больше всего заявок зафиксировано от жителей Приморья. Их более 650. Потом идут Хабаровский край — более 600 заявок, жители Москвы и Московской области — 220 заявок, Якутия — более 200. Более 70 заявок пришло из Санкт-Петербурга», — отметили в ведомстве.

Всего же на текущий момент с учетом первых двух этапов реализации федеральной программы, в Приморье поступило более 14 тысяч заявлений на получение гектара.

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