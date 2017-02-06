Владивостокские ученые разработали препарат для активации иммунной системы

Ученые из Владивостока разработали новый препарат для лечения заболеваний иммунной системы человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ОТР.

Сообщается, что в состав лекарства входит вещество, которое добывают из кукумарии японской, или «морского огурца».

Эти морские организмы с древнейших времен использовались в традиционной восточной медицине для усиления устойчивости человека к различным заболеваниям. В ходе доклинических испытаний на грызунах российские исследователи доказали, что даже малые дозы препарата активируют иммунную систему и увеличивают устойчивость организма к различным инфекциям. Также с его помощью тормозится рост некоторых видов опухолей.

— История создания этого препарата насчитывает, возможно, уже несколько десятков лет. Сначала был создан препарат для ветеринарии, а потом мы, произведя некоторые модификации, создали лекарственное средство, которое называется кумазид, — рассказал Дмитрий Аминин, заведующий лабораторий биоиспытаний Тихоокеанского института биоорганической химии.

Сейчас в институте ждут разрешения от Минздрава на проведение клинических испытаний на людях. После успешного завершения этого этапа, препарат начнут производить фармацевтические компании.