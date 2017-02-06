Радуга или северное сияние? Необычное атмосферное явление наблюдали жители Усть-Кута
Пользователи соцсетей назвали разноцветное природное явление в небе над Усть Кутом радугой. Однако, как сообщает портал «Усть-Кут24», это не совсем верно.
Пользователи соцсетей назвали разноцветное природное явление в небе над Усть Кутом радугой. Однако, как сообщает портал «Усть-Кут24», это не совсем верно.
Пользователи соцсетей назвали разноцветное природное явление в небе над Усть Кутом радугой. Однако, как сообщает портал «Усть-Кут24», это не совсем верно.
По словам метеоролога Татьяны Антипиной, это, скорее всего, преломление солнечных лучей в каплях воды в разреженной атмосфере. И больше относится к северному сиянию. Подобное, из истории наблюдений, встречалось в