Самолет Qatar Airways сел в Окленде после самого долгого в истории перелета

Как сообщает Guardian, самолет сел на несколько минут раньше запланированного времени.

Воздушное судно отправилось из аэропорта Дохи в 05.10 (совпадает с московским) 5 февраля и должен был приземлится в новозеландском Окленде в 07.30 в понедельник (21.30 мск). Время в полете должно было составить 16 часов 20 минут, однако ввиду смены часовых поясов разница полет должен был «продлиться» полтора дня.