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03:03 (мск), источник: РИА Новости

Самолет Qatar Airways сел в Окленде после самого долгого в истории перелета

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Самолет авиакомпании Qatar Airways совершавший самый длительный в истории полет, приземлился в Новой Зеландии спустя более 16 часов после вылета, пишет издание Guardian.

Источник: РИА Новости

«Мы официально приземлились в Окленде», — написал авиаперевозчик в Twitter.

Как сообщает Guardian, самолет сел на несколько минут раньше запланированного времени.

Воздушное судно отправилось из аэропорта Дохи в 05.10 (совпадает с московским) 5 февраля и должен был приземлится в новозеландском Окленде в 07.30 в понедельник (21.30 мск). Время в полете должно было составить 16 часов 20 минут, однако ввиду смены часовых поясов разница полет должен был «продлиться» полтора дня.

Как сообщается, уже в 2018 году рекорд Qatar Airways будет побит сингапурскими авиалиниями, которые планируют начать полеты по маршруту Сингапур — Нью-Йорк без остановок. До этого самым длительным считался перелёт из Дубаи в Окленд.

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