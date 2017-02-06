Устав появится у Хабаровского землячества Москвы

С такой инициативой выступили члены объединения. На специальном собрании был утвержден устав землячества. Документ предусматривает фиксированное членство и уплату вступительных и ежегодных взносов.

Председателем организации избрали журналиста, советника губернатора Хабаровского края по работе со средствами массовой информации Сергея Акулича. Его заместителем стала музыковед, вице-президент общественной организации «Русское богатство» Наталья Вахова. Предприниматель Сергей Киселев был выбран председателем ревизионной комиссии, ее членами — предприниматель Татьяна Куличенко и врач Инна Шевченко, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Хабаровского землячества Москвы и Московской области.