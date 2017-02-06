Устав появится у Хабаровского землячества Москвы
Хабаровское землячество Москвы и Московской области решено зарегистрировать как общественную организацию.
Хабаровское землячество Москвы и Московской области решено зарегистрировать как общественную организацию.
С такой инициативой выступили члены объединения. На специальном собрании был утвержден устав землячества. Документ предусматривает фиксированное членство и уплату вступительных и ежегодных взносов.
Председателем организации избрали журналиста, советника губернатора Хабаровского края по работе со средствами массовой информации Сергея Акулича. Его заместителем стала музыковед,