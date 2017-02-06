Во Владивостоке начинают слушать дело о Приморском океанариуме
После длительного перерыва заседания возобновляются.
После длительного перерыва заседания возобновляются.
Сегодня, 6 февраля, во Владивостоке после перерыва начинают слушать дело о Приморском океанариуме.
Начало заседания в 10:00 во Фрунзенском районном суде, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Ответчиком по делу является
Напомним, скандальное дело
Заседания многократно переносились по причинам неявки свидетелей либо подорванного здоровья подсудимого, а самому Поплавскому неоднократно продлевали пребывание в СИЗО.