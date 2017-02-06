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03:14 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке начинают слушать дело о Приморском океанариуме

После длительного перерыва заседания возобновляются.

Источник: VLADNEWS

Сегодня, 6 февраля, во Владивостоке после перерыва начинают слушать дело о Приморском океанариуме.

Начало заседания в 10:00 во Фрунзенском районном суде, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Ответчиком по делу является экс-глава Дирекции по строительству в ДФО Управделами Президента России Андрей Поплавский. Перерыв в заседаниях потребовался из-за смены подсудимым адвоката.

Напомним, скандальное дело экс-руководителя дирекции по строительству Управделами президента Андрея Поплавского затягивается уже несколько месяцев. Он обвиняется в растрате 1 миллиарда рублей, выделенных на строительство Приморского океанариума. Отметим, что бюджетный миллиард следствие ищет уже 2 года. При этом стоимость океанариума во время его строительства не вызывала никаких вопросов, документы говорят об отсутствии ущерба от деятельности Поплавского, а специалисты — о том, что завысить стоимость строительства было практически невозможно.

Заседания многократно переносились по причинам неявки свидетелей либо подорванного здоровья подсудимого, а самому Поплавскому неоднократно продлевали пребывание в СИЗО.

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