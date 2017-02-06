В Приморье разработают единый портал электронной записи к врачу

О реализации проекта по внедрению информационных технологий в систему здравоохранения Приморья доложили на совещании главе региона Владимиру Миклушевскому.

Очереди в регистратуры приморских медучреждений скоро уйдут в прошлое, в крае переходят на электронную запись к врачу. И это только часть большого проекта по информатизации здравоохранения региона, сообщил директор профильного департамента Андрей Кузьмин.

«На сегодняшний день такая форма уже работает в лечебных учреждениях края, но пока децентрализованно. Мы намерены создать единую региональную систему электронной записи на прием к врачу в медицинские организации амбулаторно-поликлинического звена. На первом этапе к единому порталу планируется подключить 220 площадок. Это поликлиники и женские консультации. В этих учреждениях будут установлены инфоматы, через которые посетители также смогут получить талон, минуя регистратуру. Кроме того, мы разрабатываем мобильное приложение, которое будет интегрировано с региональным порталом», — доложил главе региона руководитель департамента.

Реализация проекта запланирована на 2017−2018 годы, но большая часть будет выполнена уже в текущем году. Для этого соответствующим программным обеспечением оснастят 48 регистратур лечебных учреждений в 24 районах края. В следующем году процент электронной записи в общем объеме уже составит не менее 30%, добавил Андрей Кузьмин.

Еще один канал дистанционной записи на прием, который планируется создать в рамках проекта, это многоканальный колл-центр, интегрированный с единым порталом. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию края.

«Регистратура продолжит работать в формате фронт-офиса, но электронные и дистанционные виды записи значительно снимут нагрузку и сделают этот процесс более комфортным и удобным для людей», — добавил спикер.

Губернатор подчеркнул, что у людей должна быть возможность записаться на прием к любому врачу в удобной форме. Кроме того, необходимо предусмотреть обучение персонала, который будет работать с людьми.

«На сегодняшний день регистратура зачастую является предметом критики людей, чаще всего справедливо. Необходимо внедрять клиентоориентированный подход, общаться с людьми, которые пришли за помощью к врачам, максимально вежливо и помогать им», — акцентировал внимание Владимир Миклушевский.

В рамках информатизации медицины края в Приморье также будет создан Центральный архив медицинских изображений с модулем «Телерадиология». В этом году к нему подключат оборудование для КТ, МРТ и ангиографии, в следующем году — флюорографы и маммографы, что даст возможность проведения телемедицинских консультаций во всех лечебных учреждениях края.

Лаборатории приморских здравниц также оснастят информационными системами, автоматизирующими направление на обследование, получение и передачу результата в электронную карту пациента, а медицинские учреждения — комплексными медицинскими информационными системами и высокоскоростными каналами связи. В рамках первого этапа в Приморье подключат почти 300 площадок, в затем ещё более 700.

Напомним, по поручению Губернатора Приморья к концу этого года аппаратами теле ЭКГ оснастят все фельдшерско-акушерские пункты края и машины скорой медицинской помощи терапевтического профиля. Это позволит оказывать людям квалифицированную и своевременную медицинскую помощь до госпитализации и в конечном итоге снизить смертность от острых сердечно-сосудистых заболеваний.

Единая информационная система будет создана и для будущих мам. Система мониторинга беременных позволит контролировать состояние каждой женщины, вставшей на учет, в режиме онлайн.