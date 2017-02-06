Приморские подростки укрепляют здоровье радикальными методами

Походы на море в режиме выходного дня дарят массу положительных эмоций, заряжают солнечной энергией, развивают тело и укрепляют здоровье. Дети проходящие военно- спортивную подготовку по проекту «Готов к защите Отечества» имеют хорошее физическое развитие, крепкий иммунитет и высокий уровень адаптивных возможностей. Об этом сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на общественную организацию «Боевое братство».

Большая часть территории России располагается в районах с экстремальными погодными условиями. К районам Севера относится 64% её территории, которую населяют 12,5 миллиона человек. Поэтому, чтобы быть жизнеспособными, наши дети должны иметь крепкое здоровье и высокий уровень иммунитета.

Адаптация — это приспособление организма к различным неблагоприятным условиям природной среды. Повысить уровень адаптивных возможностей ребенка можно с помощью регулярных занятий на свежем воздухе и закаливание. Дети, прошедшие дыхательную и адаптивную подготовку, достаточно спокойно переносят жару и холод, влажность и духоту, не восприимчивы к магнитным бурям и устойчивы к стрессам.

Они перестают болеть простудой, и лучше защищены от ОРВИ и гриппа. Естественно, нельзя надеяться, что все проблемы со здоровьем ребенка можно решить сразу. Положительные изменения и результаты появятся только после регулярных занятий. К практическим занятиям можно приступать после обследования физического развития и функционального состояния детского организма. Интенсивная адаптивная подготовка рекомендована детям 1 и 2 -й группы здоровья. К 3-й группе относятся дети, имеющие хронические заболевания дыхательных путей. Для них сначала проводится дыхательная подготовка, а после перехода в 1 или 2 группу здоровья и адаптивная. Первый эффект в снижении острой заболеваемости проявляется только через несколько месяцев после начала тренировок, а стойкий эффект — через год.

Адаптивная подготовка от простого закаливания отличается тем, что для укрепления иммунитета ребенка используются дыхательные упражнения, улучшающие дыхание, кровообращение, терморегуляцию и обменные процессы в организме. После прохождения курса подготовки дети сдают экзамены на 1 разряд АВЗ (антивирусной защиты).

Приступать к дыхательной и адаптивной подготовке можно только при желании ребенка и с разрешения врача.

Занятия на свежем воздухе проходят в любую погоду! Зимой в течение 1 часа, весной и осенью — 1,30, летом- 2 часа. Камуфляжная одежда и спортивная обувь по сезону позволяет ребенку свободно двигаться, хорошо защищает его от ветра и холода. Ребёнок должен вернуться с занятий сухим и с тёплыми ногами. Дыхательная и адаптивная подготовка предусматривает проведение занятий весной, летом, осенью и зимой на свежем воздухе. Закаливание проводится с помощью воды, солнца и воздуха.

Дополнительным результатом регулярных занятий военно- спортивной подготовкой станет отсутствие пропусков уроков по причине простудных заболеваний, усвоение учебного материала и хорошая успеваемость в школе.