Снег и ветер прогнозируют в Челябинске днём 6 февраля

Погода в Челябинске днём 6 февраля будет облачной и снежной, сообщают в гидрометцентре южноуральской столицы.

Утром в понедельник столбики термометров покажут до 19 градусов мороза, днём температура составит от 9 до 11 градусов ниже ноля. Ветер южного направления будет дуть со скоростью 6−11 м/с.

По народному календарю 6 февраля — Аксиньин день. По нему судили о том, какой будет вся весна: осадки предвещали сырость, а ясный день — хорошую погоду.