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07:10 (мск), источник: АиФ Челябинск

Снег и ветер прогнозируют в Челябинске днём 6 февраля

Столбики термометров покажут 9−11 градусов ниже ноля.

Источник: РИА "Новости"

Погода в Челябинске днём 6 февраля будет облачной и снежной, сообщают в гидрометцентре южноуральской столицы.

Утром в понедельник столбики термометров покажут до 19 градусов мороза, днём температура составит от 9 до 11 градусов ниже ноля. Ветер южного направления будет дуть со скоростью 6−11 м/с.

По народному календарю 6 февраля — Аксиньин день. По нему судили о том, какой будет вся весна: осадки предвещали сырость, а ясный день — хорошую погоду.

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