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04:42 (мск), источник: Вести Приморье

Рыбный рынок в форме ската появится в Приморье

На Корабельной набережной Владивостока построят рыбный рынок в форме ската. Создание рыбных рынков запланировано также в Артеме, Уссурийске и Находке.

Как отметил и.о. директора департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморья Сергей Наставшев, создание рыбных рынков в регионах — поручение Президента РФ Владимира Путина.

«Создание рыбных рынков запланировано во Владивостоке, Артеме, Уссурийске и Находке. В феврале от администраций этих муниципалитетов мы ждем информацию о ходе работы в этом направлении», — сообщил Сергей Наставшев.

По словам и.о. директора краевого департамента градостроительства Максима Веденева, на сегодняшний день существует концепция проекта строительства рыбного рынка на Корабельной набережной.

«По эскизу он будет построен в форме ската, предусмотрена пешеходная связь с улицей Светланская. Однако сейчас проект пересекает границы населенного пункта Владивостока. Для строительства требуется изменения в генеральный план города, который утвердят в IV квартале 2017 года», — отметил он.

Вице-губернатор Алексей Сухов поручил профильному департаменту уже начинать работу по концессионным предложениям, привлекать к проекту рыбацкое сообщество.

«Нужно, чтобы крупные компании привлекали флот для наполнения рынка свежей и качественной рыбной продукцией», — подчеркнул заместитель главы региона.

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