Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Российские лаборатории подделывали результаты тестов на отцовство
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети»
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Необычные здания-спирали (фото)
За капремонтом можно будет следить по интернету
«Завтра он будет петь гимн России»: Крым о Порошенко
Кремль сказал, на сколько хватит боеприпасов ДНР
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на свидание в Лондоне (фото)
"Родила от него, потому что хотела": признание Надежды Грановской
Кремль сказал, на сколько хватит боеприпасов ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
8Испанские демоны пробуждают весну
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
20Ситуация на юго-востоке Украины
04:55 (мск), источник: AmurMedia.ru

Около 300 человек лишатся работы из-за ликвидации ДВРЦ МЧС

С 1 февраля подразделение переходит в подчинение Сибирского регионального центра.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 6 февраля, AmurMedia.

Сокращения коснутся нескольких сотен человек из-за ликвидации Дальневосточного регионального центра (ДВРЦ) МЧС России, им помогут в трудоустройстве, сообщил журналистам начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко. С 1 февраля 2017 г. подразделения МЧС России, дислоцированные на территории Дальнего Востока, переходят в подчинение Сибирского регионального центра, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на «Интерфакс-Дальний Восток».

«Будет сокращено порядка 320 человек. Будем разговаривать с губернатором Хабаровского края, с мэром города, с полномочным представителем, чтобы оказать максимальную помощь по трудоустройству людей, желательно, конечно, по профилю», — сказал Сергей Диденко.

По его словам, высвобождаемыми сотрудниками, возможно, усилят существующие структуры, либо создадут новые дополнительные отряды.

Сергей Диденко уточнил, что сокращены будут сотрудники управления ДВРЦ и Центра управления в кризисных ситуациях. Подчиненные ДВРЦ авиационно-спасательный центр, Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд, хабаровский и камчатский спасцентры останутся в прежнем составе.

«Я глубоко убежден, что никаким образом это не скажется на эффективности применения сил и средств, направленных на сохранение здоровья и жизни человека», — сказал Сергей Диденко.

Как сообщалось, региональные подразделения МЧС Дальнего Востока с 1 февраля вошли в состав Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России, базирующегося в Красноярске, ДВРЦ при этом ликвидируется. Реформирование структуры МЧС ведется в соответствии с поручением президента РФ, постановлением правительства и на основании распорядительных документов МЧС России.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
"Заслуженного ветерана города" выберут в Хабаровске
Трамп назвал Иран «террористическим государством номер один»
Марин Ле Пен заявила о намерении «привести Францию в порядок»
Россельхознадзор запретил поставки новозеландской говядины
Сборная России проиграла в финале ЧМ по хоккею с мячом
Более 500 тысяч граждан требуют отставки правительства Румынии
Чиновники нашли способ защитить россиян от метилового спирта
Во французских Альпах погиб российский горнолыжник
Спорт
Россия проиграла Швеции в финале чемпионата мира В финале чемпионата мира по хоккею с мячом сборная России уступила в драматичном матче шведам, которые вернули себе золотые медали
Авто
Новый Hyundai Solaris: первые фото без камуфляжа Hyundai Solaris клуб поделился с нами первыми фотографиями нового поколения самой популярной в России модели
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Нюша прокомментировала свое участие в шоу «Голос. Дети» Певица поделилась планами и рассказала, по каким критериям будет набирать юных исполнителей в свою команду
Недвижимость
Петербуржцев выселяют из-за долгов по квартплате
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Штрафы за недострой предложили отменить
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь