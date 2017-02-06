Около 300 человек лишатся работы из-за ликвидации ДВРЦ МЧС
С 1 февраля подразделение переходит в подчинение Сибирского регионального центра.
С 1 февраля подразделение переходит в подчинение Сибирского регионального центра.
Хабаровск, 6 февраля, AmurMedia.
Сокращения коснутся нескольких сотен человек
«Будет сокращено порядка 320 человек. Будем разговаривать с губернатором Хабаровского края, с мэром города, с полномочным представителем, чтобы оказать максимальную помощь по трудоустройству людей, желательно, конечно, по профилю», — сказал Сергей Диденко.
По его словам, высвобождаемыми сотрудниками, возможно, усилят существующие структуры, либо создадут новые дополнительные отряды.
Сергей Диденко уточнил, что сокращены будут сотрудники управления ДВРЦ и Центра управления в кризисных ситуациях. Подчиненные ДВРЦ
«Я глубоко убежден, что никаким образом это не скажется на эффективности применения сил и средств, направленных на сохранение здоровья и жизни человека», — сказал Сергей Диденко.
Как сообщалось, региональные подразделения МЧС Дальнего Востока с 1 февраля вошли в состав Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России, базирующегося в Красноярске, ДВРЦ при этом ликвидируется. Реформирование структуры МЧС ведется в соответствии с поручением президента РФ, постановлением правительства и на основании распорядительных документов МЧС России.