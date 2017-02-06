Фестиваль «Серебряная корюшка» пройдет в Хабаровском крае
В настоящее время команды подают заявки на участие в конкурсе.
В настоящее время команды подают заявки на участие в конкурсе.
В Хабаровском крае пройдет традиционный
В настоящее время команды подают заявки на участие в конкурсе. Ожидается, что конкуренцию местным рыбакам в этом году составят представители из Китая, Узбекистана, Якутии, Нанайского, Ванинского муниципальных районов, а также Хабаровска и
«Серебряная корюшка» является одним из значимых мероприятий по развитию событийного туризма в регионе. Всего в этом году их запланировано более 200. Интерес к краю проявляют гости из АТР, а также жители Северной Америки, Европы, Австралии. Такие соревнования, как предстоящий фестиваль в Советской Гавани, повышают привлекательность нашего региона на международном уровне, — отметил заместитель министра — начальник управления по туризму правительства края Виталий Селюков.
Фестиваль подледного лова в Советской Гавани проводится 12 лет и уже приобрел статус международного. За все время его посетили команды из Японии, Республики Корея, Новой Зеландии, КНР, Узбекистана. По итогам II Всероссийской открытой ярмарки событийного туризма «Russian Open Event Expo 2013» фестиваль «Серебряная корюшка» занял 2-е место в номинации «Инновационные событийные проекты».