Фестиваль «Серебряная корюшка» пройдет в Хабаровском крае

В Хабаровском крае пройдет традиционный фестиваль-конкурс «Серебряная корюшка». Любителей подледного лова и наваристой ухи ждут 4 марта на льду залива Советская Гавань. Открытие соревнований состоится в 10.00. Среди номинаций конкурса: «Самое быстрое бурение лунки во льду», «Первая выловленная рыбка», «Самая большая и самая маленькая рыбка», «Наибольший улов», «Самый разнообразный улов», «Самое быстрое и вкусное рыбное блюдо», конкурс костровых поваров «Уха из нашей корюшки».



В настоящее время команды подают заявки на участие в конкурсе. Ожидается, что конкуренцию местным рыбакам в этом году составят представители из Китая, Узбекистана, Якутии, Нанайского, Ванинского муниципальных районов, а также Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.



«Серебряная корюшка» является одним из значимых мероприятий по развитию событийного туризма в регионе. Всего в этом году их запланировано более 200. Интерес к краю проявляют гости из АТР, а также жители Северной Америки, Европы, Австралии. Такие соревнования, как предстоящий фестиваль в Советской Гавани, повышают привлекательность нашего региона на международном уровне, — отметил заместитель министра — начальник управления по туризму правительства края Виталий Селюков.



Фестиваль подледного лова в Советской Гавани проводится 12 лет и уже приобрел статус международного. За все время его посетили команды из Японии, Республики Корея, Новой Зеландии, КНР, Узбекистана. По итогам II Всероссийской открытой ярмарки событийного туризма «Russian Open Event Expo 2013» фестиваль «Серебряная корюшка» занял 2-е место в номинации «Инновационные событийные проекты».