Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
От боли в спине не помогают никакие лекарства
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети»
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
В центре Москвы собаки растерзали жену известного диктора (видео)
После болезни умер знаменитый российский актер
«Завтра он будет петь гимн России»: Крым о Порошенко
Кремль сказал, на сколько хватит боеприпасов ДНР
Нюша впервые рассказала о своем женихе
Собчак и Виторган отметили годовщину свадьбы
"Родила от него, потому что хотела": признание Надежды Грановской
Кремль сказал, на сколько хватит боеприпасов ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
8Испанские демоны пробуждают весну
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
20Ситуация на юго-востоке Украины
05:23 (мск), источник: "Российская газета"

В Хабаровском крае заблокировали сайты по продаже редких зверей

Почти два десятка сайтов по продаже занесенных в Красную книгу ежей и черепах заблокировали в Хабаровском крае.

Источник: Reuters

Суд удовлетворил иски природоохранной прокуратуры о закрытии Интернет-площадок по реализации таких животных. В дальнейшем сотрудники надзорного органа займутся и продавцами.

«На 18 сайтах размещалась информация о продаже даурского ежа и дальневосточной черепахи, занесенных в Красную книгу РФ. Предлагали заинтересованным покупателям приобрести и такой редкий вид сокола как кречет», — говорится в сообщении краевой прокуратуры.

Также отмечено, что на этих порталах реализовывались электроудочки, которые запрещены для ввоза в нашу страну. Их применение наносит существенный вред природе, так как лов производится с помощью электроразряда в воду. Из-за этого происходит массовая гибель мальков рыб.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Российская сборная проиграла сербам в Кубке Дэвиса
Трамп назвал Иран «террористическим государством номер один»
Марин Ле Пен заявила о намерении «привести Францию в порядок»
Россельхознадзор запретил поставки новозеландской говядины
Сборная России проиграла в финале ЧМ по хоккею с мячом
Более 500 тысяч граждан требуют отставки правительства Румынии
Чиновники нашли способ защитить россиян от метилового спирта
Во французских Альпах погиб российский горнолыжник
Спорт
Россия проиграла Швеции в финале чемпионата мира В финале чемпионата мира по хоккею с мячом сборная России уступила в драматичном матче шведам, которые вернули себе золотые медали
Авто
Новый Hyundai Solaris: первые фото без камуфляжа Hyundai Solaris клуб поделился с нами первыми фотографиями нового поколения самой популярной в России модели
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Нюша прокомментировала свое участие в шоу «Голос. Дети» Певица поделилась планами и рассказала, по каким критериям будет набирать юных исполнителей в свою команду
Недвижимость
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
За капремонтом можно будет следить по интернету
Россияне будут благоустраивать дворы на субботниках
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь