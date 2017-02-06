В Хабаровском крае заблокировали сайты по продаже редких зверей

Суд удовлетворил иски природоохранной прокуратуры о закрытии Интернет-площадок по реализации таких животных. В дальнейшем сотрудники надзорного органа займутся и продавцами.

«На 18 сайтах размещалась информация о продаже даурского ежа и дальневосточной черепахи, занесенных в Красную книгу РФ. Предлагали заинтересованным покупателям приобрести и такой редкий вид сокола как кречет», — говорится в сообщении краевой прокуратуры.