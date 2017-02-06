В Хабаровском крае заблокировали сайты по продаже редких зверей
Почти два десятка сайтов по продаже занесенных в Красную книгу ежей и черепах заблокировали в Хабаровском крае.
Почти два десятка сайтов по продаже занесенных в Красную книгу ежей и черепах заблокировали в Хабаровском крае.
Суд удовлетворил иски природоохранной прокуратуры о закрытии
«На 18 сайтах размещалась информация о продаже даурского ежа и дальневосточной черепахи, занесенных в Красную книгу РФ. Предлагали заинтересованным покупателям приобрести и такой редкий вид сокола как кречет», — говорится в сообщении краевой прокуратуры.
Также отмечено, что на этих порталах реализовывались электроудочки, которые запрещены для ввоза в нашу страну. Их применение наносит существенный вред природе, так как лов производится с помощью электроразряда в воду.