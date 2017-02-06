Жители Новосибирска попрощаются со старейшей актрисой России

Зоя Булгакова, Заслуженная артистка РСФСР: «Быть взрослой не хотелось, а если бы и хотелось, я, к сожалению, не выгляжу на взрослую».
В годы войны — рвалась на фронт с творческой бригадой. Не вышло. Заболела. После — приглашали работать в московский театр.
«И я любезно отказалась. Новосибирск — мой родной город, я его люблю, люблю свой театр и я поеду домой».
Дома — до пятидесяти пяти лет играла в родном ТЮЗе. Не представляла жизнь — без сцены. Но ушла. «Не дай Бог, чтобы зритель сказал — она старушка, а играет детей».
Работала в филармонии, кукольном театре.
При этом — всегда следила за премьерами в родном «Глобусе», участвовала в актерских посиделках.
Зоя Булгакова, Заслуженная артистка РСФСР: «Ну я -то перешагну через капкан, а он следом, волк — ааааааа! И попался».
Уникальные кадры из архива Вестей. Зое Булгаковой — 90. И вновь она — озорная Красная шапочка, трогательная Герда, задиристый заяц… Восторг и благодарность зрителей… Аплодисменты, которыми ее всегда встречали и провожают сегодня. Навсегда.
Зоя Булгакова, Заслуженная артистка РСФСР: «Бог послал мне такое долголетие и я говорю спасибо».
Прощание с Зоей Булгаковой сегодня, 6 февраля, в Доме актера — с 11 до 13 часов.