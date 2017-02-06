Жители Новосибирска попрощаются со старейшей актрисой России

Зоя Булгакова, Заслуженная артистка РСФСР: «Быть взрослой не хотелось, а если бы и хотелось, я, к сожалению, не выгляжу на взрослую».

В годы войны — рвалась на фронт с творческой бригадой. Не вышло. Заболела. После — приглашали работать в московский театр.

«И я любезно отказалась. Новосибирск — мой родной город, я его люблю, люблю свой театр и я поеду домой».